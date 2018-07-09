美中貿易戰找幫手 李克強訪中東歐傳沒了「老大」姿態

中國總理李克強赴中東歐訪問，被指沒有「中國老大」姿態。（路透）

2018-07-09 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰正在開打，各國都在觀戰及防範被波及，多方觀察都認為，中國應戰壓力沈重，屬於挨打一方，為求突破，中國國務院總理李克強正前往中東歐16國進行參訪，尋求更多合作機會，但據報導，他這趟行程會晤多領袖及召開多場雙邊會談，但所有議題都離不開「美中貿易戰」。

《博聞社》報導，李克強訪中東歐連開2場重要論壇、10多場雙邊會晤、與20多國政府首腦台上台下「寒暄」…，行程滿滿。其中重頭戲是出席在索非亞文化宮舉行的第七次中國—中東歐國家領導人會晤，包括中東歐16國領導人悉數與會，歐盟、奧地利、瑞士、希臘、白俄羅斯及歐洲復興開發銀行作為觀察員也首次共同與會。

據報導，李克強此行所到之處，都離不開美中貿易戰話題，而最特殊的是，李克強的態度一改之前的「中國老大」姿態，採取溫和的低姿態，且多個公開場合，也不再直接或拐彎叫罵美國，甚至提及「一帶一路」這個中國最重要對外政策，也沒有激情澎湃，只是十分柔軟的對單邊主義及貿易保主義表示擔憂，並指16+1是貿易自由化，而非地緣政治的拉幫結派，一位知情者的觀點認為，「李克強此行最大的目的是『安撫』中東歐的『小老弟』們」。