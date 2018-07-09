繼俄諜後又一毒殺案 英婦人觸摸神經毒劑不治身亡

英國在6月30日傳出第二起神經毒劑「諾維喬克」中毒案件，其中一名受害者於當地時間週日晚間在醫院死亡。圖為軍方檢驗人員對現場進行檢測。（美聯社）

2018-07-09 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國英格蘭西南部的威爾特郡（Wiltshire） 在6月30日傳出第二起神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）中毒案件，一對情侶在中毒後送醫，性命垂危，不過其中一名受害者、44歲的史特傑斯（Dawn Sturgess）於當地時間週日晚間在醫院死亡。

根據英國《BBC》報導，史特傑斯與45歲男友洛里（Charlie Rowley）在6月30日觸碰疑似遭受諾維喬克汙染的物品，被發現雙昏迷不醒後被緊急送醫，不過史特傑斯於當地時間週日晚間不幸死亡，洛里則仍是性命垂危。

英國首相梅伊（Theresa May）對史特傑斯的死感到「驚愕、震驚」，並強調警方和國安人員正在加緊腳步確定這起事件的真相。此案現在已被視為謀殺。」英國反恐警察局副局長巴蘇（Neil Basu）則強調，「死亡只會更加堅定我們找到肇事者的決心，定會將其繩之以法」。

警方雖然證實2人用手觸摸了受污染的物品，但官員仍在努力釐清史特傑斯和洛里是如何接觸神經毒劑的。警方表示，將對史特傑斯進行驗屍，並告知她的家人。