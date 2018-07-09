不可能任務成功 受困泰國洞穴學童先救出4人

2018-07-09 00:38

〔中央社〕泰國當局今晨展開行動救援受困睡美人洞逾兩週的少年足球隊員和教練共13人，晚間有4名學童獲救出洞送醫，大膽而危險的救援行動暫叫停，預計明天繼續分批救出其他受困者。

今天上午10時（台北時間上午11時）開始，由13名專業潛水員和5名泰國海軍海豹部隊（Seals）成員組成的國際救援小組開始潛入積水的洞穴中，展開救援作業。入夜後4位學童先後獲救出洞，立即由直升機送醫。

他們逃生之路經過超過4公里長的曲折、狹窄和凹凸不平洞穴，非常艱險，這項號稱「不可能任務」的救援行動傳出佳音，泰國和世界各地社群媒體都爆出歡呼讚歎之聲。

救援行動最高指揮官、清萊省（Chiang Rai）代理省長納隆薩（Narongsak Osatanakorn）今晚在記者會表示，第1名學童在傍晚5時40分走出洞穴，救援行動較預期順利，最健康的小將率先被救出。

他指出，救援人員需要10至20個小時時間準備下個階段救援行動，也就是說救援行動將暫停至少10個小時。90名潛水員參加這項救援行動，包括50名外國人和40名泰國人。

納隆薩表示：「我們今天設法救出4位學童，並將他們送到清萊的醫院。這對所有救援團隊是重大的勝利。我們有數千人協助這項行動。」

睡美人洞（Tham Luang Nang Non）位在泰國北部清萊省美塞縣（Mae Sai），鄰近緬甸邊界，是長達10公里的地下洞穴。由於季節雨即將再來，恐將造成洞穴內積水更為嚴重，使救援行動無望成功，救援人員與時間競賽展開極為危險的搶救行動。

納隆薩今晨表示：「今天就是攻擊發起日（D-Day），男孩們已準備好面對任何挑戰。」他表示，一名澳洲醫師昨晚檢視受困者的健康狀況，認為並無危險後，同意放行救援計畫。這名醫師今天也加入救援作業。

年齡介於11到16歲的12名少年是美塞縣一所學校「野豬」足球隊的隊員，6月23日結束比賽練習後，和25歲教練前往睡美人洞探險，不料受困。雨季引發的洪水不但截斷少年和教練的逃生通路，也阻礙搜救作業。

泰國當局從6月24日起展開大規模救援行動，動員逾1000人，除了海豹部隊潛水人員直赴前線救援外，美國、英國、日本和其他國家的國際救援隊也一起投入搜救行動。7月2日晚間，2名英國搜救人員史丹頓（Rick Stanton）和佛蘭森（John Volanthen）尋獲13人。

他們蜷縮在一起，被困在距離洞口4公里的一處小型窟穴內，周圍全是積水，氧氣供應也有限。前泰國海軍海豹部隊潛水員沙曼（Samarn Kunan）7月6日清晨為受困師生運送氧氣瓶，不幸於回程時因氧氣耗盡而溺斃，成為這起事件罹難的第一人。

這些學童的困境震撼泰國和世界，當局好不容易擬訂出執行不易的救援計畫，納隆薩稱之為「不可能的任務」。目前已有4位學童獲救脫險雖堪稱重大勝利，但並不保證其他受困者都能平安出洞。

另一位救援指揮官稍早曾說，救援行動可能要數天時間才能完成。

受困的12名少年足球隊員和1名教練須在漆黑中穿越一段極狹窄的通道，這是整個過程中最主要的「危機」點，然後才能結束充滿危險的逃生過程。

當局已將地下通道的T形交會處，亦即三叉（Sam Yak）岔段附近的一處狹小通道，列為逃生路線中最危險的一段。不過其他路段也充滿許多潛在危險。

路透社報導，部分通道的寬度不會超過60公分，對即使是某些世界一流的潛水員來說，也具有挑戰性。

洞穴內積水混濁不清，一名潛水員比喻有如拿鐵咖啡。救援人員已架好繩索，協助引導受困少年脫困。

納隆薩表示，以兩名潛水員陪同一名少年的方式，協助受困者撤離洞穴。

不過美國有線電視新聞網（CNN）引述數名了解救援作業官員的話報導，救援人員將採取夥伴配對制（buddy system）方式，亦即每名少年由一名潛水員陪同撤離洞內。