受困泰北洞穴13人已4脫困 氧氣用盡暫停救援10小時

2018-07-09 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕泰國「野豬足球隊」隊員和教練共13人受困在清萊省睡美人洞長達2週後，8日晚間有4名男孩獲救脫困。救援行動在當地時間9時左右暫停，預計重新整備氧氣設備，10小時後再展開下一輪救援行動。

綜合外媒報導，這13人擅闖國家公園內的禁區失聯10天後，泰國當局2日晚間宣布找到人，8日上午11時正式展開救援行動，將13人分成4批救出。首批4名男孩在13名外國潛水專家和5名泰國海軍海豹部隊隊員協助下，每人各由2名潛水員護送，晚間陸續脫困。

「這次救援行動比預期好。」救援行動指揮官、清萊省省長納隆薩（Narongsak Osatanakorn）當晚召開記者會表示，獲救的4名男孩已被送往醫院。

先前有媒體提到，先脫困的是健康較差的孩子。但納隆薩補充，是最健康的男孩先被撤出洞穴。

納隆薩說，今（8）日共動員90名潛水員，其中50名外國籍和40名泰國籍，輪流交替潛水護送足球隊員，但由於救援用的氧氣設備已經用完，因此需要重新整備約10小時至20小時，再重新出發救出洞內的人員。

泰國陸軍少將差龍差（Chalongchai Chaiyakam）8日稍早曾表示，根據天氣和水位狀況，撤出全部13人的救援行動可能會持續2到4天。

泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）預計週一（9日）到現場視察。