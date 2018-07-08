日本奧姆真理教教主伏法 麻原彰晃遺體難處理

2018-07-08 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本奧姆真理教教主麻原彰晃（本名松本智津夫），本月6日與另外6名教派成員伏法，但遺體如何處理讓日本法務省頗為煩惱，日本警方和公安部門也因擔憂其可能被用於教主神化，相當關注此事。

《共同社》報導，相關人士7日透露，麻原彰晃伏法前，曾向東京拘留所的工作人員稱，希望將自己的遺體交給4女兒。麻原彰晃59歲的妻子則在7日向日本法務大臣上川陽子提出了迅速移交遺體的請願書，其代理律師安田好弘稱，請願書由妻子與次女等聯名提出，但不包含4女兒。

安田好弘稱，從拘留所獲知麻原彰晃指定其他人而非妻子作為遺體移交人的消息。麻原彰晃妻子等人的請願書，則以拘留所醫師今年5月提交的報告稱「（與麻原彰晃）無法溝通」為依據，主張「不可能指定特定的人」，並稱取回麻原彰晃遺體之後，會將其秘密安置並不舉辦葬禮，只會在家人陪同下火化。

對此，麻原彰晃的4女兒向媒體表示「不予置評」，但在父親被執行死刑後，她曾通過代理人的部落格表示，「向受害者及其遺屬深深致歉」。

麻原彰晃與身為教團前幹部的妻子育有2男4女。其中4女兒在去年11月在東京召開記者會表示，為了與父母斷絕關係，已向橫濱家庭法院申請要求解除「推定繼承人」身分且獲準，並強調「與家人或原信徒間都沒有聯繫」。

另外，據相關人士透露，同樣在6日伏法的教團前幹部遠藤誠一，其遺體7日傍晚已運往位於東京都足立區的奧姆真理教後繼團體「阿萊夫」的相關設施。