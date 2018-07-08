正港「分豬肉獎」 廣西小學出奇招獎勵資優生

中國廣西柳州三江縣的知了小學，在今年的休業式上頒發「豬肉」，獎勵品學兼優的學生。（取自微博）

2018-07-08 21:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕每當到了學期末，各級學校總會獎勵表現優良的學生，但精美的獎狀和獎品已不稀奇，中國廣西壯族自治區柳州市三江縣的知了小學今年除舊立新，直接頒發1.5公斤的豬肉給53名品學兼優的學生，不僅收禮的學生笑容滿面，網友也拍案叫絕、稱讚校方「真實在」！

位於三江侗族自治縣獨峒鎮的知了小學張姓校長表示，該校共有178名學生，9成以上都是父母外出工作、而被留在家鄉或寄宿親戚家的「留守兒童」，以前每到休業式時，校方送給優秀學生的不外乎獎狀、文具用品等，實在太過普通。今年校方特地改變作法，從當地貧戶處購買75公斤豬肉，做為53名品學兼優學生的獎勵。

張校長表示，買豬肉的錢是由當地遠嫁北京的楊茜女士，透過募捐所籌備；除了獎勵學生，也隱含幫助貧戶的心意。重要的是，在頒獎典禮上，當53名同學各自拿到約1.5公斤豬肉時，都露出欣喜的笑容，家長更是喜不自勝，成功促使學生與爺爺奶奶、外公外婆等家人分享喜悅，也強化學校和家庭間的互動，使家人更關心學生課業。

校方樸實的做法在中國引起熱論，更獲得網友高聲讚賞，認為此舉不搞花招，符合鄉下學校的實際狀況。