反槍枝示威越演越烈 抗議民眾癱瘓芝加哥高速公路

芝加哥反槍枝遊行越演越烈，抗議群眾癱瘓丹萊恩（Dan Ryan）高速公路。（美聯社）

2018-07-08 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕據統計，去年美國芝加哥的槍枝暴力事造成600人死亡，促使反槍枝示威越演越烈，為引起大眾關注，抗議領導人弗萊格（Michael Pfleger）號召數千名反槍械人士走上丹萊恩（Dan Ryan）高速公路表達「停止殺戮」、「拒絕槍枝」、「拒絕毒品」和「我們需要工作」等訴求。

綜合外電報導，長期以來，芝加哥面臨貧窮、種族歧視、高失業率和槍枝氾濫等問題，弗萊格表示，大眾「厭倦了芝加哥的血腥暴力」因而走上街頭，希望遊行能進一步推動更強有力的槍支管制法律，徹底解決芝加哥槍支暴力，他也強調，暴力事件多發生於貧窮地區呼籲政府應積極改善。

伊利諾伊州警方強調擁有高速公路路權，曾揚言任何行人進入高速公路的都將面臨逮捕，後來迫於壓力，同意抗議者可在部分道路上遊行。

根據《美聯社》報導，芝加哥警方統計，今上半年芝加哥就有252件謀殺案、1100件槍擊事件，雖然已經比去年同期還低，不過暴力犯罪多發生在低收入、黑人社區。

黑人民權領袖傑克遜（Jesse Jackson）則強調，除了引起大眾關注外，遊行應多關注低收入社區的需求，包括更多資金來重建房屋、維持醫院、學校的運作。

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