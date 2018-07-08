英國腔？美國腔？嫁入皇室不到兩個月 梅根口音掀熱議

2018年6月14日「薩塞克斯公爵夫人」梅根出訪切斯特市時，親切地向民眾問好。（路透）

2018-07-08 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國「薩塞克斯公爵夫人」梅根（Meghan Markle）與王子哈利完婚不到兩個月，一舉一動成為媒體焦點。近期一段梅根與民眾互動的影片掀起熱烈討論，有人懷疑她是不是入境隨俗，這麼快就換上一口英國腔。

總合外媒報導，梅根5月15日完婚，6月14日首次與伊莉莎白二世女王訪問英國西北部城鎮切斯特（Chester），參加新梅西大橋（Mersey Gateway Bridge）啟用典禮。

典禮前梅根與女王走過紅毯，吸引許多熱情民眾圍觀拍照。當天有網友拍下一段影片，上傳推特，影片中梅根展現親和力，一一向民眾詢問姓名、問好，但影片中的口音近日意外引起網路熱議。

「梅根的口音很假！」梅根的口音讓許多網友認為是「假英國腔」，還有人說「她虛假的英國口音聽得我好不舒服」，也有網友認為梅根受英國環境影響，「在一個環境待久了，自然會有當地的口音」、「看完一集哈利波特的電影，我也突然變成英國人」。

「如果待在英國幾個月就變當地口音，太神奇了！」語言學專家普雷斯頓（Dennis Preston）看完此部影片指出，梅根講的字彙母音不像帶有英國腔。他解釋，最有可能的原因與大腦有關，「人們期望梅根會在英國做些改變，所以大腦欺騙耳朵實際聽到的聲音，讓我們以為聽到期望的英國腔，但實際上根本不是，所以有些人才會覺得聽起來假假的」。

相關連結：