英國腔？美國腔？嫁入皇室不到兩個月 梅根口音掀熱議

2018-07-08 22:53

〔即時新聞/綜合報導〕英國「薩塞克斯公爵夫人」梅根(Meghan Markle)與王子哈利完婚不到兩個月,一舉一動成為媒體焦點。近期一段梅根與民眾互動的影片掀起熱烈討論,有人懷疑她是不是入境隨俗,這麼快就換上一口英國腔。

總合外媒報導,梅根5月15日完婚,6月14日首次與伊莉莎白二世女王訪問英國西北部城鎮切斯特(Chester),參加新梅西大橋(Mersey Gateway Bridge)啟用典禮。

典禮前梅根與女王走過紅毯,吸引許多熱情民眾圍觀拍照。當天有網友拍下一段影片,上傳推特,影片中梅根展現親和力,一一向民眾詢問姓名、問好,但影片中的口音近日意外引起網路熱議。

「梅根的口音很假!」梅根的口音讓許多網友認為是「假英國腔」,還有人說「她虛假的英國口音聽得我好不舒服」,也有網友認為梅根受英國環境影響,「在一個環境待久了,自然會有當地的口音」、「看完一集哈利波特的電影,我也突然變成英國人」。

「如果待在英國幾個月就變當地口音,太神奇了!」語言學專家普雷斯頓(Dennis Preston)看完此部影片指出,梅根講的字彙母音不像帶有英國腔。他解釋,最有可能的原因與大腦有關,「人們期望梅根會在英國做些改變,所以大腦欺騙耳朵實際聽到的聲音,讓我們以為聽到期望的英國腔,但實際上根本不是,所以有些人才會覺得聽起來假假的」。

Meghan said my name, that’s me done???? pic.twitter.com/167F2ubjUh