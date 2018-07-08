受困泰北洞穴13人分批撤離 今晚已有4人獲救

2018-07-08 21:15

首次上稿 20:24

更新時間 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕泰國13名少年足球隊員和教練受困在清萊府睡美人洞，泰國政府今（8）日上午展開救援行動，已有4名受困男孩於今日晚間獲救脫困。

這13人擅闖國家公園內的禁區失聯10天後，泰國當局2日晚間宣布找到人，今日上午正式展開救援行動。泰國海軍海豹部隊剛剛在官方臉書發文證實，當地時間晚上7時35分（台灣時間晚間8時35分），已有3名足球隊員離開洞穴。隨後另一則發文指出，晚間7時47分（台灣時間晚間8時47分），第4名男孩離開山洞。

泰國國防部發言人Kongcheep Tantrawanit稍早告知《法新社》，「有4名男孩已經抵達第3穴室，很快就會走出洞穴」。第3穴室是救援人員在洞穴內設立的救援基地。清萊省衛生部門負責人兼救援隊的其中一名負責人Tossathep Boonthong也告訴《路透》，有2名獲救的男孩在洞穴附近的野外醫院接受體檢，隨後將被轉移到清萊醫院。

另外，《路透》和《法新社》後來又分別引述醫療團隊高階成員和國防部官員的消息指出，受困睡美人洞超過2週的泰國少年足球隊員和教練共13人中，已有6人獲救。

《曼谷郵報》引述一名消息人士指出，這支受困的少年足球隊將分成4組出洞，第1組有4個人，第2組、第3組和第4組分別有3人，每人都會在2名潛水員的密切護送下撤離。根據救援單位的消息，精通4國語言的14歲少年阿杜爾（Adul Sam-on）將會在第1組。25歲的教練則是最後一個出洞的人。

清萊省省長納隆薩（Narongsak Osotthanakorn）原本預計首位受困者將在晚間10時之前被帶出洞穴，但後來又發表聲明稱，由於洞穴的複雜性和救援行動的難度，無法確定潛水員團隊需要耗費多久時間才能帶出第1批男孩。

救援行動的一名領導人陸軍少將差龍差（Chalongchai Chaiyakam）今日稍早表示，「（整個救援行動）所需時間大約是...2到3天，這還要看其他因素如天氣」。