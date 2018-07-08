全身滿彈孔兄妹緊抱慘死 冷血父：想殺他們一年了...

2018-07-08 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕日前在澳洲驚傳一起可怕槍殺案件，一名冷血的父親親手對兒女開槍，這對可憐的兄妹全身都是彈孔、緊緊相擁慘死。更讓人不寒而慄的是，這名狠父想殺親生子女至少已經一年了...。

根據外媒報導，67歲的約翰（John Edwards）本月5日下午涉嫌開槍殺了自己15歲的兒子及13歲的女兒。

當這對小兄妹36歲的媽媽奧爾嘉（Olga Edwards）回到家，就看見2兄妹倒臥地上的血泊中，彼此緊抱、全身都是彈孔，血腥殘忍的畫面讓她的精神受重創，經過護理人員悉心照料後，目前已轉由親友陪伴。

這名狠父對自己的親生兒女連開多槍奪命後，選擇開槍自戕，屍體被警方在案發地點外幾公里處發現。經過警方調查，約翰其實策畫這起行動至少1年，疑似因為與前妻奧爾嘉爭奪子女監護權未果，心生憤恨，萌生了殺機。

警方表示，事發當天約翰選在孩子放學時間但前妻還沒下班的時間行兇，之後再到附近的廢棄民宅自殺。根據鄰居表示，約翰平時性格就十分暴躁，還曾經對子女施以暴力的紀錄。

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