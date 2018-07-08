當拐杖桶超過40年 清朝花瓶多處有裂痕、缺口竟賣出445萬

瓶身有多處裂痕、瓶口有缺口的清朝花瓶，6月28日以11萬920英鎊賣出。（圖擷取自拍賣行帕特里奇的官網）

2018-07-08 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕近期英國一個有多處裂痕的中國清朝嘉慶皇帝時期的花瓶，經專家最高鑑定價為200英鎊（約新台幣8000元），結果拍賣當天卻以11萬920英鎊（約新台幣445萬）賣出，讓賣方又驚又喜，價格比原先多約550倍。

綜合外電報導，一個高68.5公分，有龍造型的握把及牡丹、菊花、李花等的花瓶，經專家鑑定為嘉慶時期的精緻瓷器，但因為原物主不知道它是歷史古物，竟把它放在戶外長廊當作拐杖桶超過40年，導致瓶身出現一些裂痕，瓶口邊緣也有一些缺口。

「預估在100英鎊到200英鎊的價格可以賣掉它」拍賣行帕特里奇（Adam Partridge）原先不看好這個瓷器，結果在6月28日競標不到5分鐘的時間，1名中國買家出價9萬4000英鎊（約新台幣380萬）得標，加上附加佣金等費用，支付的總價格達到11萬920英鎊。賣方對此驚訝地說：「即使瓷器狀況再良好一些，頂多可以再加5000英鎊（約新台幣20萬）左右」。

原物主是名80多歲的老婦，居住在英國西北部的奧特林厄姆（Altrincham）小鎮，她從10多年前繼承這個瓷器，但近期因為年事已高，她必需搬到養老院居住，才會不得已賣掉無法隨身攜帶的物品。