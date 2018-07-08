抗議瑞典學院爆性侵 知識分子籌組文學獎「新學院」

2018-07-08 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾文學獎頒獎單位瑞典學院（Swedish Academy）去年11月爆發性侵醜聞後，宣布今年停頒，瑞典逾百名知識分子因此聯手成立文學獎授獎組織「新學院」（The New Academy），以譴責偏見、傲慢和性別歧視。

綜合媒體報導，去年11月，有18名女性出面指控被女院士佛羅絲登松（Katarina Frostenson）的法國籍丈夫阿爾諾（Jean-Claude Arnault）性侵或性騷擾。阿爾諾雖矢口否認指控，但仍舊導致學院名聲掃地。

瑞典學院組織內部也在性侵醜聞爆發後，陷入嚴重分裂，致使大批院士互相攻擊，甚至爆發離職潮，該學院並在5月宣布今年諾貝爾文學獎停頒。據《Economictimes》報導，已從瑞典學院離職的重要成員埃斯普馬克（Kjell Espmark）透露，該機構裡的群帶關係試圖掩蓋嚴重的違規行為，並彌漫過時的男子氣慨價值觀及傲慢的霸凌行為。

為表示對性侵醜聞的抗議，瑞典知識分子起身籌組「新學院」，將於今年秋季頒發文學獎。「新學院」在聲明中指出，僅管民眾對諾貝爾文學獎失去信心，但在這個時代，仍有必要頒發，以追求理想及價值。

「新學院」未來將提高透明度，並開放民眾參與遴選，得主將於今年10月14日公布，並在12月10日舉行頒獎典禮，11日隨即解散。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆