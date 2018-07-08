日本暴雨災情慘重 增至70死、逾40人失聯

西日本出現破紀錄的豪大雨，災情頻傳，截至今（8）日已造成70人死亡，多達40人以上失蹤。圖為岡山縣倉敷市大範圍淹水。（美聯社）

2018-07-08 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕受梅雨鋒面滯留影響，西日本出現破紀錄的豪大雨，多地災情頻傳，截至今（8）日已造成70人死亡，多達40人以上失蹤。日本氣象廳今天仍一度向岐阜、愛媛、高知發出大雨特別警報，提醒注意土石流等災害。

《共同社》報導，日本警方和自衛隊今日持續在災情慘重的岡山縣、廣島縣和愛媛縣等地搜尋失聯者，目前死亡人數已上升至70人，據《共同社》統計，光是廣島就有30人死亡、愛媛19死、岡山10死。

另外，山口縣有3人死亡，京都2人，岐阜、滋賀、大阪、兵庫、高知和福岡各1人。據日本總務省消防廳透露，截至今日上午，仍有40人以上失聯。

災情嚴重的岡山縣倉敷市真備町地區，因河流決堤造成大範圍地區淹水，當局稱，截至今日上午，有1000人以上滯留在醫院、建築物的屋頂等，處於被困狀態，將持續用直升機和船艇救援。

日本政府基於《災害對策基本法》，已在今日設置臨時災害對策總部。目前，當局已向北陸到九州地區的23個府縣，總計約190萬戶家庭、約430萬人發出疏散指示或建議。