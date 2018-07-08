批梅伊軟脫歐如「一坨屎」 英外相被慫恿逼宮

英國外交大臣強森疑在內閣會議上，批評首相梅伊的脫歐計畫如「一坨屎」。（彭博）

2018-07-08 16:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國首相梅伊的最新「軟脫歐」計畫，6日獲得全體內閣一致支持。但英國媒體事後披露，內閣成員中的「硬脫歐」派代表、外交大臣強森（Boris Johnson），在會議上直言此方案如「一坨屎」，更有黨友勸強森，「若要逼宮，現在正是時候。」

梅伊6日在首相鄉下別墅「契克斯」（Chequers）召集內閣，強硬要求各部會首長在英歐未來關係的談判立場上同一陣線，並威脅反對其脫歐計畫的首長應立即請辭，甚至揚言已找好替代人選，經近12個小時的馬拉松式會議後，成功獲得全體內閣點頭同意。

根據政府聲明，英方期望與歐盟設立農、工產品的自由貿易區，建立有利企業發展的的新關稅模式，包括建立聯合關稅區，以避免北愛爾蘭出現「硬邊界」問題，但資本、人員流動、銀行和金融等服務業範疇，仍計畫實施一定限制。自由人口流動政策，以及歐洲法院（ECJ）的最終裁決權等，也將一併終止。

但英國《泰晤士報》報導，針對上述的溫和脫歐方案，硬脫歐派的不滿顯而易見，外相強森即在會議上直言不諱說該方案有如「一大坨屎」，「任何支持者都是在粉飾這坨屎」，不過他最終並未翻桌離場，仍在會議結束前表示支持梅伊。《電訊報》7日的社論亦指出，該方案向親歐盟菁英妥協，有如背叛選民。

據悉，至少一名保守黨國會議員向強森表示，他須在48小時內決定是否逼宮梅伊，猶豫不決將錯失良機，永遠無法當上首相。另有黨員慫恿該黨的「疑歐派」議員瑞斯莫格（Jacob Rees Mogg）出馬爭取首相之位，並形容「他是我們的邱吉爾」。

已有10名保守黨議員正草擬文件，醞釀拉梅伊下台，認為其並未信守「脫歐就是脫歐」、必須奪回財政、邊境和法律控制權的諾言，是在欺騙選民、侮辱他們的智慧。但梅伊僅表示，現在唯一的挑戰是「促使歐盟認真與我們談判」。