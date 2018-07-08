英格蘭擊敗瑞典殺進4強 球迷跑進IKEA內「狂歡」...

英格蘭擊敗瑞典，球迷嗨翻。（美聯社）

2018-07-08 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭以2:0擊敗瑞典，睽違28年殺進世足4強，這也讓英格蘭球迷嗨翻，不過狂野的球迷竟跑進瑞典家居品牌IKEA的店面內狂歡，現場一片狼藉。

網友在推特及YouTube貼出影片，許多英格蘭球迷跑進一間位於倫敦東方斯特拉特福（Stratford）地區的IKEA店面內狂歡，不斷歌唱慶祝，同時也不顧店內擺設，直接跳到床上不斷跳上跳下歡呼，店內的枕頭、棉被等寢具也變成球迷的狂歡「道具」，一旁的店員則是十分傻眼，但湧進店面內的球迷實在太多。

根據英國《太陽報》報導，針對此事，IKEA英國發言人表示，他們知道有一群球迷在分店裡慶祝比賽勝利，但是也恭喜英格蘭進入四強，日後也會提供英國民眾炸魚薯條只要1英鎊的優惠活動。

Scenes at your local IKEA LMFAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO #ENGSWE pic.twitter.com/BFccqzjRtj — ӈ （@cutclear） 2018年7月7日

許多英格蘭球迷跑進IKEA內狂歡。（圖擷取自YouTube）