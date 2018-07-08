調查爆：中國強摘器官移植年逾7萬例

調查：中國每年涉強摘器管約7萬例。（圖擷取自中國強摘器官研究中心（China Organ Harvest Research Center，COHRC）報告）

2018-07-08 08:49

〔即時新聞／綜合報導〕根據一項最新的調查報告，中國是器官移植手術最多的國家，官方發布數據，每年約有1~1.5萬例移植，但是，被嚴重懷疑強摘器官進行移植，且數量高達7萬多例，器官源來自政治犯、死刑犯及ICU重症病犯。

《大紀元》報導，這份報告是由中國強摘器官研究中心（China Organ Harvest Research Center，COHRC）於今年7月2日在在西班牙馬德里世界器官移植大會期間，發布，題為《中國的器官濫用在改革的幌子下持續》《中國的器官濫用在改革的幌子下持續》 。

據報導，中國官方發布每年約有1~1.5萬例移植器官數量，移植器官主力源，來自死囚、及捐贈者、ICU重症病犯，但調查者懷疑，明顯被低估，光是數家移植醫院就可以超過這一數字，從中國各器官移植中心互聯網的資料顯示，含蓋器官移植中心床位數增長、利用率及相關負責人陸續發佈的移植數量等，及中國衛生部批准器官移植容等，交互比對，每年約達7萬例以上。

調查報告質疑，中國一年約處決1萬名死刑犯，以天津1200萬人比例計算，天津只有不到100名死囚，可是光是東方器官移植中心一年就約1600例的移植手術、另外，根據中國器官捐獻官網顯示，至2017年底，自願捐贈器官登記人數達到373,536人，但從美國經驗，登記捐贈與實際捐贈比例估算，這些捐贈人只能產生29位實際捐贈人，至於ICU運作完全不透明，等於是在所有的統計數字之外，「ICU也不過只是中共洗白器官源的一個幌子」。

調查報告也指出，在東方器官移植中心週邊的酒店，有來自中東、韓國的病人長住，等待器官移植，若是想加快移植速度，只要多付錢，就可以了，而該院護士更透露，曾經有一天就完成8例移植手術的案例，從該院手術登記排程統計，該中心每年進行數千例器官移植手術。

調查報告指出，更可怕的是，中國還想將採割下來的器官輸出到其他國家或地區，用「中國模式」的捐獻與移植系統，向亞洲其它地區、一帶一路及以外地區擴張；不過，目前，以色列、西班牙、意大利和台灣等國家和地區已立法，禁止民眾赴中國「器官移植旅遊」。