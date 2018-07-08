國小成績單上看不到分數 中國虎媽怒控學校

2018-07-08 00:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江杭州一間中小學日前收到家長投訴，控學校發的期末成績單上只有等第，卻看不到成績，要求給予合理解釋。該校校長對此回應，自己在過去上任的一年間，總見到師長、學生在各個場合，拿著成績比較誰多一分誰少一分。因此決定取消分數，還強調，「不會因為家長的投訴而改變學校的做法，且會一直堅定地走下去。」

據《新華社》微信公眾號報導，杭州這間鳳凰小學取消分數的規定才施行了1年，就收到家長透過市長熱線的投訴，抗議「我們五年級所有的學生都不知情自己語數英分數，而全區其他學校的五年級學生都知情，我不認可。」要求學校給予答覆。

由於鳳凰國小期末學業學分實施等級制，因此成績單上只能見到：優秀，區平均分數線以上；良好，優秀與合格之間；合格，年級後20%去掉D等；不合格，區D等4項標準。引發家長不滿，要求得到真正分數。

鳳凰國小校長繆華良感嘆，自己在過去上任的一年間，總見到師長、學生在各個場合，拿著成績比較誰多一分誰少一分。因此上學年訂下了這條鐵規矩。他表示，「上學期平安無事，本以為這學期也會風平浪靜，想不到現在就收到了這樣一條投訴，看來這項工作任重道遠啊。」

繆華良認為分數只是對學生等第評價的一種轉換方式，他強調，「不會因為家長的投訴而改變，取消分數這一條會一直堅定地走下去。」