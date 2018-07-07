為都市發展被圈禁 澳洲80隻小袋鼠集體自殺死亡

澳洲昆士蘭凱恩斯地區眾多袋鼠被困柵欄內，精神崩潰而自殺。（美聯社）

2018-07-07 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭凱恩斯地區因為都市發展，限制袋鼠活動環境，再加上居民帶狗在周遭散步，讓小袋鼠神經緊繃，最近發生集體撞柵欄自殺的慘劇，凱恩斯區政府（Cairns Regional Council）表示，將會密切注意袋鼠們的狀況，並妥善安置牠們。

綜合外媒報導，韋弗利公園（AFL park）地區因為在進行都市發展，為了避免袋鼠衝到馬路上，便架設高柵欄防堵，袋鼠們生活空間嚴重緊縮，造成他們無法去其他區域覓食、飲水，加上附近居民會帶狗出門散步，有些狗會對著牠們狂吠，更有些無聊屁孩把「嚇袋鼠」當作一項娛樂。

生物學家柯恩（Martin Cohen）表示，環境的變化造成袋鼠們長期神經緊張，附近居民的作為讓袋鼠們處於極高度壓力環境，進而出現尋短的行為，過去兩週以來，已經有高達80隻袋鼠因自殺而死亡。

澳洲袋鼠協會主席蘇特貝（Nikki Sutterby）表示，這樣的情況對於一些長期照顧野生動物的人員來說很讓人痛心，數百隻小袋鼠被困在柵欄內，餓到不行，不斷衝撞柵欄想要逃出生天。

政府單位對此狀況回應指出，他們沒有權利控管袋鼠數量，但是會想辦法遷移這些野生動物，讓他們有更好的環境，在這之前會加強周邊巡邏，以防有心人士惡意增加牠們的壓力。

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