男子質疑非裔母子無權使用泳池 報警反遭公司開除

布倫認為潔思敏不是社區住戶還進出社區泳池，要求檢查身分證件，甚至還報警。（圖擷取自Jasmine Edwards臉書）

2018-07-07 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名白人男子日前因為種族歧視而遭其所屬公司開除。而事件起因於一對非裔母子使用社區泳池設施，但這名白人男子質疑他們的進出合法性，讓被針對的非裔媽媽感到非常不高興，因而控訴這名男子對種族有差別待遇。

根據外媒報導，本月4日，也就是美國國慶日當天，非裔媽媽潔思敏（Jasmine Edwards）分享出一段影片，指控自己帶兒子到社區泳池游泳時，卻被社區管委會的主委布倫（Adam Bloom）針對。她表示社區泳池必須是社區住戶才有權使用，對方要求查看身分證件，還要提供住址，最後布倫還是不相信潔思敏一家有能力住在這樣的社區裡，選擇報警，讓她十分傻眼。

潔思敏錄下影片，痛罵沒想到這樣一個典型的種族歧視，竟然被她們母子遇到了！影片在網路上傳開以後也獲得許多迴響，很快的消息便傳到了布倫任職的公司「Sonoco」，「Sonoco」也馬上向潔思敏道歉，強調布倫個人的價值觀不代表公司，公司還特別發聲明表示，只要員工出現歧視行為，即使不是在工作場合，同樣讓人無法接受，並在本週五將布倫開除。