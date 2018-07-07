下一批新人類？捲尾猴會用石頭打開食物 進入石器時代

巴拿馬Isla Jicaron島上的捲尾猴已知道拿石頭當工具敲開食物。（法新社）

2018-07-07 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕距今300萬年前，人類進入使用打製石器的舊石器時代，當時打製的石器通常作為勞動用途，史密森尼熱帶研究學院（Smithsonian Tropical Research Institute）研究人員在巴拿馬某座小島上發現，當地的白面捲尾猴，已知道用石頭開啟食物，代表牠們進入了「石器時代」，如今被證實了。

綜合外媒報導，德國馬克斯普朗克協會（Max Planck Institute）鳥類學研究團隊去年到達科伊瓦（Coiba）國家公園的Isla Jicaron這座小島上，發現一隻白面捲尾猴用與自己體重一半重的石頭當工具，去敲開甲殼類、堅果和其他食物，而且牠們相當聰明，還會尋找平坦的岩石或木頭「當砧板」，團員巴特雷（Brendan Barrett）表示，他們當時見狀真的「驚呆」。

科學家發現，捲尾猴屬是目前發現第4種除了人類以外，會使用石器的靈長類動物，且牠們會保存所使用的「工具」重複使用；此外，科學家還發現到奇特的一點，用石頭當作工具的只有雄性捲尾猴。

科學家進一步探究周邊2座島嶼，研究人員將「實驗品」放置在其他島嶼，但島嶼上的猴子完全忽略石器工具，使用石器這件事並沒有相互傳遞學習的情況。

科學家認為，或許是因為Isla Jicaron島上捲尾猴天敵較少，讓牠們有更多機會探索，也可能島上食物較為匱乏，致使他們必須使用工具取得更多的食物來源。