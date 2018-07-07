更名與「一中政策」無關 印航改中華台北藏小心機...

印度媒體引述知情人士說法，印航更改台灣名稱與一中政策無關。（法新社）

2018-07-07 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國施壓全球航空業者更改我名稱為「中國台灣」，或列為中國的一部分。印度航空一開始雖維持原名，但日前仍在官方批准下將我改為「中華台北」。但有印度媒體指出，此次的更名與「一中政策」沒有關係。

根據《印度時報》報導，有知情人士透露，印航更改台灣名稱與「一中政策」並無關係，處於「不否定也不重申這項政策」的立場。印度與中國目前存在著「一個印度」的領土主權爭議，指得是包含與巴基斯坦有主權爭端的喀什米爾（Kashmir），以及與中國在阿魯納查爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱為藏南地區）的邊界糾紛。

報導中提到，印度外交部是「建議」印航能夠遵循國際命名原則稱呼台灣，最終的決定權還是交給航空公司自己，而印航改稱台灣為「中華台北」而非「中國台灣」，應是參考世界銀行、亞太經合會（APEC）及奧運等各大運動賽事中，台灣都以「中華台北」為名參與。

即便更名與一中政策無關，外交部發言人李憲章表示，外交部6月下旬發現此事後已指示我駐印度代表處，向印航表達我政府嚴正抗議，並要求恢復「台灣（Taiwan）」稱呼。