大雨將襲泰足球隊困洞穴 恐迫使救援行動提早進行

泰國正值雨季，當地近日將降下大雨。（歐新社）

2018-07-07 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕泰國12名青少年足球隊員與教練目前仍受困洞穴，救難團隊近日正積極訓練少年們學習潛水逃生。最新消息指出，未來數日當地將降下大雨，進而導致水位上升，當局表示，少年們目前還沒完成潛水練習，不斷惡化的天氣恐迫使救援行動提早進行。

綜合外媒報導，泰國清萊府首長納隆薩克（Narongsak Osotthanakorn）表示，在收到外界物資後，少年們與教練的健康狀況已逐漸恢復，早前傳出營養不良的情況也獲得大幅改善。孩子們目前正加緊練習潛水，但現階段的能力尚不足以實際入水逃生。

然而，泰國目前正值雨季，足球隊受困洞穴所屬地區在未來幾天將受大雨襲擊，如此一來，洞內水位可能會再度上升，讓受困人員的處境更加艱難，循水路逃生的風險也增加。當局表示，目前正加緊研議額外的救難技化，包括在山頂探尋可供人員穿越的排氣豎井，不過現階段仍致力讓少年們學習潛水。

除此之外，泰國洞穴救援行動稍早也曾傳出壞消息，泰國皇家海軍海豹部隊指揮官Aphakorn Yoo-kongkaew表示，洞穴內的含氧量降至15%，這處於嚴重缺氧風險，可能會導致少年足球隊出現類似高山症的狀況。