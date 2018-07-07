在中國一帶一路背後捅刀？斯里蘭卡找上印度投資機場

斯里蘭卡找上和中國有摩擦的印度，前來投資馬特拉·拉賈帕克薩國際機場（Mattala Rajapaksa），似乎是在背後捅中國一刀。（法新社）

2018-07-07 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國一帶一路拓展到斯里蘭卡，以11億美元（約新台幣334億元）租下漢班托塔港口（Henantota）的經營權長達99年，而斯國想再推銷馬特拉·拉賈帕克薩國際機場（Mattala Rajapaksa），卻沒有得到中國善意回應，因此斯里蘭卡傳出已和另一個國家談妥該機場的投資方式，那就是和中國有摩擦的印度。

據《彭博》報導，斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示，漢班托塔港口是一頭「白象」（指大而無當的建設），自2011年以來累計虧損約3億美元（約新台幣91億元），因此將港口租給中國，對斯里蘭卡是一次巨大的勝利。

漢班托塔是一個幾乎沒有船隻靠岸的港口，馬特拉機場也是一個幾乎沒有航班的機場，過去每天只有一趟航班，而且已在6月8日關閉該航線了，這些都是前任政權的虧損項目。維克勒馬辛哈說，他們曾向中國介紹機場的投資案，但中國沒有興趣，因此找上印度接手。

斯里蘭卡當地媒體指出，運輸部副部長Ashok Abeysinghe向國會報告，印度和斯里蘭卡本週已舉行會談並討論機場合資協議。馬特拉機場投資案可能採取40年合資企業的形式，其中由印度持有70％的機場股份。