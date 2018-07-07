日本倉敷多處民宅遭淹沒 大批民眾爬上屋頂求救

日本倉敷市真備町今（7日）多處民宅遭到淹沒，不少民眾爬上屋頂求救。（圖擷自@sou_frxmlf推特）

2018-07-07 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本豪雨造成淹水災情，倉敷市真備町今（7日）多處民宅遭到淹沒，不少民眾爬上屋頂並在推特發文求救，日本網友們見狀十分擔心，紛紛為災民祈禱並加油打氣，期盼他們度過難關。

有民眾於推特上表示自己在真備町尾崎、吳妹地區，目前1樓已經被完全淹沒了，他現在是在2樓屋頂上待援，相當害怕水位持續升高，希望有人趕快來救他。有人則直接提供自己的地址，拜託救援快點抵達。

還有受困民眾在推特寫下詳細的訊息，記載著今天上午10時30分，2名成年男女和1隻狗撤離到屋頂，由於無法自行逃出因此請求救援，並透露附近屋頂還有多位民眾避難。

除了受困者親自發文外，不少人則為當地的親友擔心，有網友焦急地表示，他親戚裡有4名大人帶著3名小孩和1隻狗逃到屋頂，拜託救援儘快抵達。1位網友則說，朋友夫婦2人和5歲男童、3歲女童、3個月大女嬰，目前都在屋頂上。還有人表示，他80多歲的祖母和60多歲的父親跑到屋頂避難，而且祖母行動不便，因此請求救援。

《朝日新聞》今天上午派出記者前往倉敷市真備町，發現住宅區數十間民宅都被淹到只剩下屋頂露出水面，上面有不少民眾撐著雨傘或穿著雨衣揮手求救，目前救援人員已利用橡皮艇一一將人救出。