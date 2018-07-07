日本暴雨已釀8死2命危 至少46人安全待確認

日本暴雨已釀8人死亡、2人呼吸心跳停止命危，另外至少46人無法確認是否安全。（歐新社）

2018-07-07 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本因梅雨鋒面滯留，導致多地暴雨成災，目前已知8人死亡、2人呼吸心跳停止命危，另外至少46人無法確認是否安全。

據《NHK》報導，5日上午9時30分許，兵庫縣稻川町3名工人在工地排水時被沖走，其中59歲的男性不幸死亡。京都府龜岡市1名52歲的女性，5日晚間被發現陳屍在大阪府的河川中。廣島縣安藝高田市6日早上，在田草川裡發現住在附近的59歲男子浮屍水面。

廣島縣府中市木野山町6日晚間9時30分許，有民宅遭土石流掩埋，1名90來歲的女性罹難。廣島縣三原市久井町6日晚間11時，1名60來歲的男子同樣在家裡遇到土石流喪命。

廣島縣東廣島市黒瀬町7日早上，在暴漲的溪流橋上發現1名男子死亡。廣島縣福山市新市町7日清晨5時許，有男子倒臥在灌溉溝渠內喪命。滋賀縣高島市安曇川町7日早晨，1名77歲的男子也在溝渠內溺斃。

此外，岡山縣笠岡市7日清晨4時許，一處工廠遭遇土石流，造成1名作業員心肺停止。愛媛縣大洲市7日上午9時許，1名95歲的女性在家裡被土石流掩埋，呼吸心跳停止。

日本各地另有46人無法確認是否安全，包括岡山縣12人、廣島縣11人、愛媛縣11人、京都府3人、福岡縣3人、山口縣2人、兵庫縣1人、奈良縣1人、高知縣1人、佐賀縣1人。