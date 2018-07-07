韓媒赴平壤採訪 北韓人追問首爾房價

南北韓4至5日在平壤舉行「統一籃球賽」。（美聯社）

2018-07-07 00:46

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南北韓在上月12日「川金會」後關係持續熱絡，4、5兩日更在平壤舉行睽違15年的韓朝第4次、共4場比賽的「統一籃球賽」。隨行採訪的南韓「中央日報」6日報導，平壤的氛圍已產生巨大變化，且出乎意料的是，北韓人對首爾的房地產格外感興趣。

據報導，在美國總統川普與北韓領袖金正恩首度會談之後，平壤街頭的肅殺氛圍大為減緩，過去隨處可見的「反美」口號幾乎不復存在，僅在萬壽台還留有少數，取而代之的是「團結一心、繼續革新、繼續前進」等宣揚內部團結的標語，連曾到訪平壤的韓方官員也對轉變印象深刻。

南韓籃球選手和媒體團隊下榻的高麗飯店內，有販售Gucci、Dior、香奈兒、寶格麗和蘭蔻等西方時尚品牌，香水價格在200至300美元間，與南韓售價相差無多。飯店內的新聞中心也設有可與南韓直接聯繫的電話，按下南韓國碼後再撥電話號碼即接通，且通訊品質與在南韓國內無異。

最令該報採訪團詫異的是，北韓人對首爾房地產展現極高興趣。例如，他們一度接二連三地問道：「首爾房子的月租是多少？換算成美元大約多少？」不過，當韓方記者指著一棟高樓層公寓，詢問朝方相關人員：「買一棟那樣的房子需要多少錢？」時，對方回答：「我們不能買賣房屋。」當記者再問：「我們知道你們也有房產交易，大致多少錢呢？」對方卻閉口不語。