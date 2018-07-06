邀習近平9月出訪平壤 北韓官員：他勢必會來

2018-07-06 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官員今（6）日透露，北韓政府已向中國國家主席習近平提出邀請，於9月至平壤進行訪問，並一同慶祝北韓建國70週年。

截至上個月，北韓最高領導人金正恩已三度訪中，外界猜測習近平何時會展開訪朝行程？據《韓聯社》報導，北韓官員透露已向習近平提出邀請，於9月9日北韓建國70週年紀念會上出席。媒體進一步追問習近平是否真的會來？該官員則稱，「他勢必會來，因為我們邀請了他。」

中國領導人上一次訪問北韓於2005年，時任國家主席胡錦濤訪問了當時北韓最高領導人金正日。