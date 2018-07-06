妙齡女吵架爆氣走向馬路 下一秒被撞飛...

2018-07-06 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前發生了一起恐怖的奪命車禍，一名女子與2名男子激烈爭吵後，疑似負氣轉身要離開，走向馬路後下一秒竟然被一輛疾駛而來的汽車撞飛，場面駭人，即使女子送醫急救後仍然回天乏術。而肇事駕駛因為當天有喝酒，嚇得趕緊逃逸，但後來還是到了警局自首。

根據梨視頻 報導，案發現場的監視器顯示，死者是一名妙齡少女，當時該女子在一家酒吧外頭發生嚴重口角，之後女子情緒上來作勢就要離開，沒想到剛走到馬路中間，回頭就發現一輛車很快的朝自己開過來，即使想閃開也來不及，女子當場被撞飛，送醫搶救無效宣告死亡。

警方獲報到現場以後，肇事車主已經不知去向，同車的女子則向警方強調當時車速都在限速內，表示死者是自己衝到馬路中間，駕駛閃避不及才釀成這起悲劇。但是警方問及駕駛的事情時，同車女子卻支吾其詞，因此警方搜索肇事車輛時，發現一只手提包，確信肇事駕駛其實就是這名同車女子的妹妹。

起初這名肇事駕駛的姐姐堅稱妹妹沒有喝酒，而且車禍發生後，便不知道妹妹去哪裡了。但後來這名肇事女駕駛還是到警局自首，並且承認了自己在事發前確實有喝酒，因為害怕所以逃跑。而根據中國刑法規定，交通肇事逃逸或有其他嚴重情節者，得處3年以上7年以下的有期徒刑，若是受害者因為交通意外身亡，則恐面臨7年以上有期徒刑。