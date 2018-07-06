德蕾莎修女慈善機構涉販嬰 2員工被捕

2018-07-06 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕已故德蕾莎修女1950年在印度成立的仁愛傳教修女會，近日爆出旗下所經營的慈善機構「未婚媽媽之家」，有修女和員工聯手涉嫌販嬰被捕。修女會今日發表聲明表示震驚、已違背道德信念，未來將採取預防措施，不讓類似事件再次發生。

綜合媒體報導，這起醜聞起因於當地兒童福利委員會（CWC）於本周稍早向警方通報，指一對夫妻報案指控，位於印度東部加爾克漢德省（Jharkhand）首府蘭齊的「未婚媽媽之家」，一名女員工涉嫌販賣僅14天大的嬰兒，並收取12萬盧比（約新台幣5萬3159元）。

警方因此循線上門，不過該處員工一開始向警方表示，嬰兒是被她的未婚母親帶走。警方後根據發現的證據，指該處有2名嫌犯以近1700美元的價錢，將寶寶賣給來自鄰省北方省（Uttar Pradesh）的一對夫妻，且根據指控，這裡至少賣出5至6名嬰兒給無法生育的夫妻，目前正著手調查販賣過程，以及過去數年有多少嬰兒或兒童被賣走，並當場逮捕2名女性員工並予以拘留審問。

據《紐約時報》報導，這2名嫌犯被以人口販運的罪名起訴，可能面臨5至10年監禁，但在擴大調查後，可能面臨更多指控。

對於旗下機構被控販賣嬰兒，仁愛傳教修女會發表聲明表示，對於在蘭齊的「未婚媽媽之家」所發生的事件，感到十分震驚，已違背機構的道德信念，未來將著手調查，並採取預防措施，不讓類似事件再次發生。

德蕾莎修女於1929年移居印度，並成立慈善傳教會，為孤兒建立收容所、流動廚房、學校、麻瘋病隔離區，該組織活躍於100多個國家。