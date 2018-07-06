水泥工排骨牌鋪石磚 完美砌合令網友驚嘆：太厲害了

近期網路瘋傳1段影片，國外施工團隊將欲用水泥堆砌的石磚矗立成骨牌，並從起點將石磚推倒，最後竟然神奇地全部平整砌合，令網友直呼「太厲害了」、「真神奇」。（圖擷取自影片）

2018-07-06 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕近期網路瘋傳1段影片，國外施工團隊將欲用水泥堆砌的石磚矗立成骨牌，並從起點將石磚推倒，最後竟然神奇地全部平整砌合，令網友直呼「太厲害了」、「真神奇」。

民眾將影片分享到臉書社團「爆笑公社」，從中能看見，1名建築工人將矗立好的石磚推倒，讓他們相繼倒下、堆疊，每片石磚當好都倒在下片石磚的邊緣，最後1片石磚被推倒的同時也被向前推移，導致後方1連串已倒下的石磚全都平整倒下，黏合在預鋪好的水泥上，但影片末端有幾片石磚並未順利砌合。

這段影片是由位在波蘭首都華沙建築公司「Ekopustaki」製作，並於2017年5月25日上傳至官方臉書粉絲專頁，迄今已獲得110萬次觀看、7000讚與5486次分享。

許多網友看完影片後，都對此感到相當神奇，紛紛留言指出「是不是要更花時間量測的很精準？但真的很厲害」、「很厲害，只是要花一堆時間」、「工作不忘娛樂」、「我以為攝影師會跑一跑跌倒」、「排的時間也很久」、「高手」，但也對未能完全成功感到可惜

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