又揶揄印地安人又諷刺Me Too運動 川普道歉提油救火

美國總統川普昨日在美國蒙大拿州出席政黨活動時表示，他要為他過去總是戲稱民主黨參議員華倫為「風中奇緣」女主角寶嘉康蒂道歉，但道歉方式引起不小爭議。（路透）

2018-07-06 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨日在美國蒙大拿州（Montana）出席政黨活動時表示，他要為他過去總是戲稱民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）為「風中奇緣」女主角寶嘉康蒂（Pocahontas）道歉，但前提是，華倫要去做DNA鑑定證明他是印地安人，如此政治不正確的道歉方式馬上引起軒然大波。

綜合外電報導，美國總統川普相當喜歡幫政敵取綽號，其中民主黨參議員華倫，過去就被川普戲稱為電影「風中奇緣」女主角寶嘉康蒂，讓華倫生氣地要求川普為他歧視性的言論道歉。

川普昨日終於表示，他願意為了說「寶嘉康蒂」而道歉，假如華倫去做DNA鑑定證明他和寶嘉康蒂一樣具有印第安血統，他就會向華倫指定的慈善機構捐贈100萬美元，但他絕不會跟「假的寶嘉康蒂」道歉。

川普還公開嘲諷華倫，「他（華倫）說他是印地安人，只因為他的媽媽說他有很高的顴骨」，並輕挑地說，「我們要採取華倫的（DNA）樣本，但在這個『#Me Too』的時代，我們做什麼事都得要非常地溫柔，所以採取樣本也要溫柔地做」，既揶揄印地安人的長相，又調侃了「#Me Too」運動，發言相當政治不正確。

而華倫則高EQ地透過推特回應川普，「我覺得你的政府應該多把目光放在那些被你拆散家庭的人們，專心修復那些被你摧毀的家庭」，將話題帶到川普先前被痛批不人道，讓非法移民妻離子散的「零容忍」政策。