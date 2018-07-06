加拿大YouTuber瀑布遇難 好友募集溫暖故事撫平傷痛

一同經營YouTube「High on Life SundayFundayz」頻道的三位夥伴是高中好友，日前帕克（左）卻因意外痛失其他兩位死黨。（圖擷取自臉書）

2018-07-06 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大日前傳出2名YouTuber與其中一位的女友於卑詩瀑布遇難，加拿大騎警隊在昨（5）日找到了屍體並打撈上岸。一起經營頻道的其他好友，透過臉書粉絲專頁發表悼文，且透過徵募溫暖故事的方式，撫慰遇難者家屬及夥伴的傷痛。

綜合外電報導，在YouTube上拍攝各式冒險影片的萊克（Ryker Gamble）及艾力克斯（Alexey Lyakh），3日與艾力克斯的女友梅根（Megan Scraper）一同至卑詩瀑布旅遊，卻意外成為死亡之旅。目擊者表示，在瀑布頂端，梅根不慎失足墜落，其他2人為救同伴也躍入湍急河水中，3人因流速過快，瞬間消失蹤影。加拿大警方出動大型搜救隊搶救，於隔日發現3人的屍體，不過又因水流過於湍急，搜救困難。直到昨日終於將屍體打撈上岸。

一同經營YouTube「High on Life SundayFundayz」頻道的另一名夥伴帕克（Parker Heuser），透過臉書粉絲專頁寫下悼文，「他們象徵著積極與勇氣，這個世界因他們的逝世而失去了很多光明，而現在我們有義務要延續他們的精神。」並建立募資平台供粉絲捐款，替受難者家屬募集資金。最後他向頻道的粉絲們徵募故事，要他們分享影片帶給他們的正向力量，「家人會喜歡聽到關於High On Life如何激勵你的任何事情或一切。」藉此撫慰逝去摯親的傷痛。

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