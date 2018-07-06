加國女罪犯爬天花板逃亡慘摔 網友惡搞成電玩遊戲

女子壓破天花版，從天而降。（圖擷自推特）

2018-07-06 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕在許多動作遊戲中，玩家可以操縱人物在天花板、水管等暗道中爬行。不過最近加拿大一位女子在犯罪遭警方追捕後，有樣學樣想爬天花板，結果下場卻相當慘。有網友更將監視器影帶配上電玩畫面與音樂，結果吸引超過100萬人次觀看。

綜合報導指出，加拿大艾伯塔省（Alberta）一對情侶之前試圖在一間商店刷卡結帳，但警察早接獲消息，兩人可能是刷偷來的信用卡，因此前往店內抓人。這對情侶看到警方立刻上演逃亡戲碼，男子先是將女子推向警方，然後開始跑了起來，在店內與警察玩捉迷藏。警方在追捕過程中多次拿槍瞄準男子，而男子也多次試圖奪槍，但最後仍遭逮捕。

而同行的女子在警方追捕男友的同時，更是突發奇想，希望爬通風口從天花板上面逃離現場，但她沒爬多久就壓破了天花版，然後從天花板掉落在店內的商品架上，她在起身後本來還想逃，但馬上被警方注意到，接著也遭到逮捕。

有網友事後將店家的監視器畫面，搭配上了電玩遊戲《潛龍諜影》的配樂，並將電玩中人物爬行的畫片一同剪接進其中，更在女子遭逮後加上「遊戲結束」的字樣。結果影片吸引了100多萬人次點閱。許多網友看到畫面都笑翻，「太笨了。」、「配樂好搭」也有人直言，女子明明可以直接用走的逃走，幹嘛沒事爬上天花板。

相關影片請見：

here's that botched Canadian convenience store robbery set to Metal Gear Solid music pic.twitter.com/LqbCDp0PmC — Omar Villegas （@OmarVillegasLA） 2018年7月3日