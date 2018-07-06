印尼渡輪沉沒34人死亡 船體傾斜影片曝光令網友心碎

印尼本月3日發生1起渡輪沉船事件，船上共有189名乘客，官方昨（5）日統計共有34人於船難中喪生。（歐新社）

2018-07-06 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕印尼塞拉亞島（Selayar）布盧昆巴（Bulukumba）海域附近，本月3日發生1起渡輪沉船事件，船上共有189名乘客，官方昨（5）日統計共有34人於船難中喪生，影片曝光令印尼網友們相當悲痛。

根據《CNN》報導，印尼災害管理部門發言人紐果后（Sutopo Purwo Nugroho）指出，當時船體開始進水，船長立刻把船駛向最近的塞拉亞島，並故意將它撞上淺灘，以盡可能使獲救人數增加，該船滿載189名乘客，還載有汽車、公車與卡車。

報導指出，由於天氣因素影響，官方在事發第1時間無法派遣大型船隻靠近沈船救難，但有許多小型漁船從事發隔日起加入救援行動，許多穿好救生衣的乘客在傾斜的甲板上等待救援，有些人甚至懸掛在船外，迫不及待搭上救生船隻，這起意外共計有34人喪生。

許多印尼網友看到事發影片後，都感到相當不忍，紛紛留言指出「能不能別再有船難發生了」、「看到這樣的畫面真叫人心碎」、「官方真的要重視印尼船隻出事的比例太高了」、「願所有在船難中罹難的人能夠安息」、「好令人難過的事件」。

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印尼災害管理部門發言人紐果后指出，當時船體開始進水，船長立刻把船駛向最近的塞拉亞島，並故意將它撞上淺灘，以盡可能使獲救人數增加。（美聯社）