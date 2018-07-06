手機上癮很難戒？ 揭密讓人一直想滑的4項設計

自從智慧型手機問世後，幾乎所有使用者都在不知不覺中「上癮」，一拿起手機就滑個不停，甚至影響到作息和身心健康。外媒分析指出，人們對滑手機上癮絕非偶然。（美聯社）

2018-07-06 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕自從智慧型手機問世後，幾乎所有使用者都在不知不覺中「上癮」，一拿起手機就滑個不停，甚至影響到作息和身心健康。外媒分析指出，人們對滑手機上癮絕非偶然。

據《BBC》報導，原來這一切都來自裝置和APP的設計師們，根據「使用者經驗」（User Experience）及神經心理學（Neuropsychology）做出的設計，當你的貼文得到一個讚、或是一個大心，都會刺激你的大腦釋放多巴胺，帶來愉悅感。此外，還有4項讓人不可自拔的設計。

一、無限捲動加載

「捲動後自動載入更多內容...」，只要手指不斷往上滑，更多更多的內容就會自動送到你眼前，除非你有高度自覺克制住手指，否則無線捲動的功能將輕易地讓你不停看下去。

開發出這個功能的美國介面設計師拉斯金（Aza Raskin）曾表示，他的發明本來是想讓使用者得到良好的經驗，但現在他也感到後悔，「我的設計讓人類浪費了上億個小時」。

二、下拉更新

捲動可以載入更多先前的內容，如果想要看到最新內容，則要下拉好讓頁面更新。就像拉動吃角子老虎機的拉桿，使用者總是期待刷出新的內容，就向賭徒期待中大獎。

這項設計最早來自推特（Twitter）的工程師布裏希特（Loren Brichter），他接受媒體訪問時表示，「讓人上癮的推特和下拉更新功能，都不是好東西。」

三、迂迴設計

在社群軟體上，你往往會先看到別人的貼文、照片或評論，而不能直接點進個人頁面。這樣的設計，其實是在強迫使用者閱讀別人的最新動態、和其他人互動。

四、推送通知

推送通知或許是最讓人上癮的設計，當你看見手機閃過的通知快訊，或是ICON右上角浮著紅色數字，多數人的直覺反應就是去查看這些訊息。

一旦你點開查看，很可能又會送出留言、按讚、按大心，把推送通知再丟到別人的手機裡，來來往往沒完沒了。現在你知道，為什麼常常不知不覺一滑手機就到凌晨了吧！