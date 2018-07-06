男工讀生華麗推銷行李箱 跳舞又劈腿驚呆百萬網友

菲律賓1名行李箱銷售員，不只口條流利，還會搭配舞蹈動作，甚至直接華麗劈腿介紹他販賣的行李箱，讓網友不禁佩服，更開玩笑地說現在工作不容易。（圖翻攝自Brew Alcazar Facebook）

2018-07-06 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕對於現在的產品推銷員而言，口才優秀可能只是很基本的要求，菲律賓1名行李箱銷售員，不只口條流利，還會搭配舞蹈動作，甚至直接華麗劈腿介紹他販賣的行李箱，讓網友不禁佩服，更開玩笑地說現在工作實在不容易。

菲律賓1間百貨公司的行李箱銷售員泰克森（Christian Xian Tecson），先前在店鋪前為了推銷要販售的行李箱，想出奇招，以行李箱為主角，一邊跳舞一邊介紹行李箱，甚至直接一口氣拿著行李箱劈腿在地，突顯行李箱可以凹折、重摔、耐用等等的優點。

泰克森華麗的推銷演出吸引了不少人的注目，有兩名顧客將泰克森的影片上傳臉書，短短1週就吸引共300多萬人次觀看。網友不只留言讚嘆泰克森的推銷功力，更有網友說「如果是我一定會買下去」，或者開玩笑地感嘆，「現在要賺錢這麼難嗎？」。

而其中1位攝影的顧客，在被推銷成功、購買了行李箱之後，簡短地與泰克森交談後才知道，原來活力充沛、看起來對工作相當有熱忱的泰克森，其實只是1名工讀生，在白天他還要去上學。泰克森之後也轉貼影片感謝大家的支持，並表示對他而言，「帶給人們歡笑是最重要的」，業績反倒是其次。