一句「我喜歡男生」 男童慘遭母親及黑道繼父虐死

2018-07-06 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國同性婚姻已逐漸平權，但1名加州10歲男童安東尼（Anthony Avalos）只因「喜歡男生」就遭母親及繼父凌虐致死。洛杉磯縣檢察官日前在新的法庭文件中指出，安東尼在生前遭至少受了5天的酷刑，最終在上個月不幸死亡。

綜合外電報導，洛杉磯北部警方於6月底接獲報案，報案者聲稱孩子意外從樓梯摔落身亡。醫生則直指安東尼身上有多處瘀青、撕裂傷和菸疤，警方因而推測此為虐童案件。偵訊過程中，安東尼的母親巴倫（Heather Maxine Barron）坦承某天安東尼放學回家後，一句無心的「我喜歡男生」，觸怒反同的她，所以也未阻止繼父萊瓦（Kareem Ernesto Leiva）對兒子的「處罰」。

警方逮捕了巴倫和萊瓦後，經調查發現巴倫雖年僅28歲但已育有9名孩子，而萊瓦是國際幫派組織MS-13的成員之一；洛杉磯地方檢察官說，安東尼在受虐過程中，被母親及繼父在臉部和嘴巴塗辣醬，並用腰帶鞭打，甚至將他倒掛再重摔頭部。更為誇張的是，家中其他子女不僅全程觀看，還跟爸媽一同加害安東尼。

律師哈塔米（Jonathan Hatami）對此案則表示，安東尼死後父母隔了幾小時才報警，是典型的虐待兒童案件。目前，巴倫和萊瓦以虐待和謀殺的罪名被起訴，若罪名成立，巴倫將面臨22年刑期，萊瓦則是32年。