28歲壯男沒交過女友 就醫發現罹罕病「GG像7歲童」

2018-07-06 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子喜歡宅在家，工作做了沒多久就覺得太累就放棄，鮮少出門與人打交道，更遑論交一個女朋友了，到了28歲都還是單身一人，其母親時常斥責他自甘墮落。近2年來這名男子表示自己走路時常感覺膝關節痠痛，沒想到到醫院後才發現自己罹患罕病，還嚴重影響性器官發育。

根據《浙江新聞》報導，寧波一名28歲的男子是家裡的獨子，身高172公分，體重85公斤，外型與常人無異。原本有一份穩定的工作，但因為需要體力因此放棄，且多年來都沒交過一個女朋友，有事沒事就宅在家裡，讓母親十分頭痛。近年來這名男子因為走路時雙側膝關節總會痠痛，原本以為是「風濕性關節炎」，但今年5月在母親陪同下到杭州一間大醫院檢查，才發現自己罹患了「卡爾曼綜合症（Kallmann syndrome）」。

卡爾曼綜合症是一種先天男性性腺發育不良性疾病，主因是基因缺陷導致，缺乏雄性激素分泌。醫生在為這名男子看診時，發現他沒有鬍鬚，乳房明顯發育，下體沒長陰毛，睪丸和陰莖也都還未發育，簡直和一個7歲小男童沒兩樣。經過檢查以後，發現該男子的睪酮、黃體生成素以及卵泡刺激素偏低，骨量減少影響第二性徵發育，儘管外表和常人無異，甚至更高大，但是都只是外強中乾罷了。

醫生表示，若成年男性缺乏雄性激素，其皮膚可能會較一般男人細緻、臉上無鬍鬚生長、肌肉發育差、易胖以及骨質疏鬆等症狀。假使家裡有孩子到了15、6歲都還沒有性徵發育，或是膝關節容易痠痛等等，家長就應該帶孩子到醫院檢查。