孕婦坐不到博愛座PO網討抱 被搜出嗆孕婦舊文遭酸翻

近期日本有名孕婦貼著懷孕標章上地鐵時，遇到博愛座的乘客都在低頭滑手機，讓她氣得PO文取暖，結果卻被網友搜出她曾不讓座給孕婦的貼文，引起網友撻伐。圖為北捷的好孕貼紙。（資料照）

2018-07-06 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕近日台灣有老人坐在博愛座時，疑因害怕被正義魔人檢舉，緊張地滑手機看博愛座的規定，引起熱議。日本近期有孕婦搭乘JR武藏野線時，看見博愛座被學生霸占，氣得PO文怒罵，結果有網友搜出她以前的貼文，發現她尚未懷孕前，竟曾PO文嗆孕婦，引起外界撻伐。

原PO在推特發文，表示她在搭乘武藏野線時，身上有配戴懷孕胸章，但學生只顧著滑手機，讓她無奈地上網取暖。稍晚原PO為證明沒有騙人，晚間她搭乘同一條線，也遇到同樣的情況，並拍下照片顯示有貼懷孕胸章。

文章一出引起熱議，網友們紛紛挺原PO的發文，結果有網友發現原PO曾在她尚未懷孕前，發文嗆孕婦，「我前方有個人的包包掛著大大的懷孕標章，但很抱歉我不會讓座，因為我很疲累，而且好不容易才找到位置坐下。」目前原PO的推特不對外開放，但已經有網友截圖掀起瘋傳。

許多網友看完紛紛酸原PO「雙重標準！」、「現世報」，但也有網友開玩笑說：「感謝妳做的實驗」，有網友則認為只是她運氣不好，「可能妳遇到的那些人都太累了」。