打臉川普「零容忍」政策 美法官讓移民母子團圓

芝加哥聯邦法官基於可能造成「無法彌補的傷害」，下令釋放派尚兒子，母子倆得以團聚。（美聯社）

2018-07-06 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕綜合媒體報導，川普政府厲行「零容忍」移民政策，致使美墨邊境逾2000名孩童被迫與父母分離。巴西移民派尚因此出面控告美國政府，芝加哥聯邦法官基於可能造成「無法彌補的傷害」，下令將其子釋放，母子倆始獲得團聚。

綜合媒體報導，巴西移民派尚（Sirley Paixao）自5月24日非法跨越美國南部邊境尋求庇護後，已與兒子拆散超過一個月，派尚因此於7月2日會同律師貝斯（Jesse Bless）出面控告美國政府，要求釋放並取回10歲兒子的監護權。

不過，派尚仍對於非法進入美國的行為當庭認罪，並在經過初步篩選後，於6月13日被釋放，並住進位於波士頓的朋友家。

美國地方法院法官夏哈（Manish Shah）判決指出，讓孩童與可取得聯繫的家長持續分離，已侵害他們享有正當法律程序的權利。

芝加哥聯邦法官基於可能造成「無法彌補的傷害」，下令將派尚的兒子狄艾戈自芝加哥庇護所釋放。

庭訊結束後，派尚先是親吻了兒子的臉頰，並透過口譯向媒體表示非常開心，心情如釋重擔，甚至無法用言語表達感受，表示未來兒子將待在自己的身邊，絕不會再離開。派尚母子倆在團聚後，已前往波士頓與親戚同住，同時並申請庇護。

據CNN報導，派尚同時向正試圖尋求團聚的疑民父母提出建議，鼓勵他們尋找律師並「爭取你的權利」。

據《芝加哥太陽報》報導，上週末美國各地聚集數十萬民眾抗議川普政府的「零容忍」政策，派尚也出席擔任特別演講者，訴說與兒子分離的痛苦經驗。