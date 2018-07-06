男女所得不均從小、從家開始？企業研究：零用錢差1倍

男女薪資所得的差距一直受到相當大的關注，最近有1份新的統計指出，男女所得的差異，可能從小學時的零用錢就開始了，差距甚至大到超過1倍，家庭教育潛移默化地影響了男女童的價值觀與未來。示意圖。（法新社檔案照）

2018-07-06 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕男女薪資所得的差距一直受到相當大的關注，最近有1份新的統計指出，男女所得的差異，可能從小學時的零用錢就開始了，差距甚至大到超過1倍，家庭教育潛移默化地影響了男女童的價值觀與未來。

綜合外電報導，線上零用錢支付平台「Busy Kid」最近統計了1萬個家庭，總共數百萬筆的零用錢支付記錄，發現在由家務換得的零用錢方面，美國的男童平均1週可以獲得13.8美元（約新台幣420元），女童平均1週僅有6.71美元（約新台幣205元），男女的零用錢所得相差超過1倍。

「Busy Kid」的執行長馬賽（Gregg Murset）表示，「父母不可能故意有差別待遇，但這個現象還是確實在發生」，比較有可能是因為父母在分配家務時，潛意識受到男女工作選擇的性別刻板印象影響，分配給男童較為粗重的工作，女童則負責輕鬆、簡單的工作，相對地，男童就能透過家務賺得更多的零用錢。

而「Busy Kid」也統計了額外零用錢的部分，男童平均1次可以拿到17.01美元（約新台幣520元），女童則僅有15.52美元，男女之間仍然有差異，但並不像家務所得零用錢差距這麼大（約新台幣475元）。

在其他影響成年後薪資所得的因素上，澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）商學院的教授最近調查了澳洲1萬名男、女學生，發現在澳洲7年級學生（約12、13歲）當中，有高達15%的女學生無法正確說出他們父親的職業，但男學生僅有6%不知道，透露了從小在家庭教育中，男童會較女童早學習到職業、工作等訊息。