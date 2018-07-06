龐皮歐造訪北韓 盼達成核設施申報初步協議

美國國務卿龐皮歐（右二）今天抵達北韓首都平壤，與北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲（左二）共進午餐，將尋求平壤當局歸還韓戰期間的200具失蹤美軍遺骸，並針對北韓核子設施申報問題與對方達成初步協議。（法新社）

2018-07-06 18:22

〔中央社〕美國國務卿龐皮歐今天抵達北韓首都平壤，他將尋求平壤當局歸還韓戰期間的200具失蹤美軍遺骸，並針對北韓核子設施申報問題與對方達成初步協議。

這是龐皮歐（Mike Pompeo）第3度造訪北韓，時間為期1天半，直到明天。他今天將與北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲共進午餐。

美國總統川普與北韓領導人金正恩，上月12日在新加坡進行史無前例的領導人峰會，金英哲在和龐皮歐一同安排峰會的工作上扮演了重要角色。

金正恩在峰會上做出「致力落實非核化」的廣泛承諾，但沒有詳述他要如何或何時放棄核子計畫。

根據隨行採訪記者團報導，龐皮歐表示，他正試著「填補」這些承諾的部分細節，並保持落實川金會協議的動力。

美國情報官員告訴路透社，龐皮歐至少會試圖就核設施地點及核武庫存的初步名單上，與北韓取得一致意見。

同樣重要的議題，則是迎回1950年至1953年韓戰衝突中的200具失蹤軍人遺骸，川普曾說這些遺骸已送回美國，但美國軍方沒有正式確認。

情報官員還說，兩個問題都被認為是金正恩能否認真看待談判的重要考驗，但北韓官員尚未在工作級別會談中證明這一點。

一名官員表示：「如果他們是認真的，那我們就可以展開訂立最終非核化條件的工作。」