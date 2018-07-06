澳洲女孩將速食店LOGO刺上腿 獲得1年免費吃雞

澳洲一位女孩因為一個紋身，獲得肯德基免費一年份的炸雞。（圖擷自臉書）

2018-07-06 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕紋身不只是一種藝術，還常被人們用來記錄重大事件，澳洲一位女孩最近更因為一個紋身，獲得肯德基免費一年份的炸雞。

綜合外媒報導，7月6日是「國際炸雞日」（National Fried Chicken Day），速食業者「肯德基」最近就發起一項活動，要大家在粉絲專頁留言，然後肯德基會從留言中選出一人，送給他一張「炸雞支票」，獲獎者將能獲得一年份的炸雞，價值約5200美金（約15.8萬新台幣）。最後獲得這張炸雞支票的是19歲澳洲女孩寇林絲（Brooke Collins），因為她不只熱愛炸雞，還直接將肯德基LOGO刺在腳踝上。

寇林絲表示，這個肯德基刺青是她在2012年刺的，當時她和朋友到黃金海岸（Gold Coast）遊玩，兩人在飯店check in前還有一些時間，她們於是決定去紋身。由於兩人都喜歡炸雞，她們乾脆就將肯德基LOGO刺在腳踝上。寇林絲也說，當時紋身店的工作人員都對於她們要求這樣的肯德基刺青感到訝異。

雖然這個肯德基紋身讓寇林絲獲得一年份免費炸雞，但顯然沒為她贏得廣大網友們的敬重，許多網友都留言狂虧，「她的父母一定很為她感到驕傲。」、「白癡。」、「等不及看她將肯德基刺青蓋掉了。」