泰國足球隊13人救援困難 鋼鐵人馬斯克願意幫忙

馬斯克表示，願意幫忙救援受困的泰國足球隊員。（法新社）

2018-07-06 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕受困在洞穴中的泰國少年足球隊13人已成為全球關注焦點，雖然全員安全且健康狀況無礙，但要如何將所有人救出已成為最大難題。此次的救援行動，美、英、中等國皆有軍方和專業人士伸出援手，現在就連特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）都表態願意助一臂之力。

有網友近日在臉書上詢問馬斯克，是否有可能透過任何方式協助受困的12名少年及他們的教練脫困，馬斯克回應，「我猜想目前的狀況已在泰國政府的掌握之下，但我很樂意提供協助。」馬斯克除了是電動車公司特斯拉創辦人及CEO外，也是太空公司「Space X」的創辦人及CEO，集商業與科技力於一身的他，被外界形容為現實版的鋼鐵人東尼史塔克。

但泰國少年足球隊的救援行動在今日傳出噩耗，一名志願參與救援的前海豹隊員在進行夜間行動時不幸缺氧，最終不治身亡。官方目前傾向讓孩子們速學潛水後由專業人員帶離，但洞穴中積水區域相當廣闊，單程就要花5至6小時，就連專業人士都不幸喪命，危險程度相當高，救援團隊日前已運入4個月份的大量飲食物資，似乎顯示當局已做好長期抗戰的打算與準備，等到10月雨季結束再將人員救出也是選項之一。