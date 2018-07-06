志願救援泰國少年足球隊 前海豹隊員缺氧不治

志願參與救援行動的一名泰國前海豹隊員，昨夜在一項任務中不幸缺氧身亡。（歐新社）

2018-07-06 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕泰國12名青少年足球隊員與1名教練受困洞穴，至今已長達11天，救難團隊目前希望教會這些年輕球員潛水，再由潛水專業人士護送出洞。最新消息傳出，泰國一名志願參與救援的前海豹隊員在進行夜間行動時不幸缺氧，最終不治身亡。

綜合外媒報導，泰國海軍海豹突擊隊指揮官Arpakorn Yookongkaew，在當地時間今天上午召開記者會指出，一名前海豹隊員以志願者的身分參與救援任務，不幸在昨天的夜間任務中缺氧身亡。Yookongkaew表示，死者當時正在放置氧氣罐，被同僚發現時立即進行急救，但他最終仍不治身亡。

泰國北方清萊美塞12名泰國少年足球隊員與1名教練在泰北一處地下洞穴探險失蹤10天後，被英國搜救人員發現全員皆存活，而且所有人健康狀況良好，但如何將他們營救出來是一大挑戰。當局目前選定的方案是透過潛水脫困，救援人員已經潛入溶洞中，教受困的13人學習潛水，少年們已開始學習佩戴全罩面罩並練習呼吸。

然而，這次這名前海豹隊員發生憾事亦凸顯這個方案的巨大風險，參與該救援行動的英國洞穴搜救委員會聲明說：「潛水條件艱難，任何讓13人潛水出洞的嘗試不應掉以輕心，當中有重大的技術挑戰與風險必須考量」。

早前也有美國洞穴救援專家發出警告，稱「嘗試帶領經驗不足的潛水者穿越洞穴，是最危險的狀況之一」，一名身體強健的泰國海軍海豹潛水員就要花6小時才能游到洞穴入口。