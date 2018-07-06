奇蹟！弟弟快溺斃 腦麻女童全身動彈不得仍救他一命

加拿大9歲女童科莫─德莉史德勒（Lexie Comeau-Drisdelle），患有腦麻全身幾乎無法動彈，但她仍用屬於自己的方法，拯救快要溺斃的1歲弟弟。 （圖擷自Mike Savage推特）

2018-07-06 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕奇蹟！加拿大新斯科細亞省哈利法克斯（Halifax）9歲女童科莫─德莉史德勒（Lexie Comeau-Drisdelle），因為患有腦性麻痺所以全身幾乎無法動彈，但她仍用屬於自己的方法，拯救快要溺斃的1歲弟弟。

據《CNN》報導，當時腦麻小女孩的家人和朋友們，正忙著準備她的生日宴會，沒注意到1歲的小弟弟利蘭（Leeland）爬向後院游泳池，只有科莫─德莉史德勒看到了這一切，但她無法說話也無法移動自己。

這時科莫─德莉史德勒做了她唯一能做到的事情，那就是儘可能發出最響亮的尖叫聲。母親傑克森（Kelly Jackson）在樓上聽到尖叫嚇得驚慌失措，認為可能是女兒從椅子上掉下來了，這時在廚房的祖母先趕到科莫─德莉史德勒身旁，發現小女孩其實沒事。

科莫─德莉史德勒持續尖叫並示意著游泳池的方向，衝下樓的母親看到了這一幕，才發現1歲的兒子在泳池裡，連忙跑過去將他拉出來並打電話叫救護車，透過醫護人員在電話中的指示，讓1歲幼童在送醫前已保持穩定狀態。哈利法克斯地區委員會，於7月4日認定科莫─德莉史德勒是名小英雄，並由警局和市長薩瓦吉（Mike Savage）授與她榮譽證書。