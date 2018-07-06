中國擬補台軍公教百億年金差額 網諷：鎮江老兵呢？

中國智庫研究預計1年花約新台幣100億，填補台灣軍公教年改後減少的年金差額。（資料照）

2018-07-06 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國智庫研究預計1年花約新台幣100億，填補台灣軍公教年改後減少的年金差額，外界質疑中國此舉意在統戰。網友嘲諷，先前中國鎮江老兵爭取退休撫卹，卻換來中國政府一頓打，「中國老兵命真賤」、「錢拿去資敵」。

中研院近代史研究所副研究員林泉忠最近接受《中國時報》訪問時表示，有中國智庫研究預計1年約花費100億台幣，填補台灣軍公教年金改革的損失，但要簽署「一中原則」的同意書，若之後違反同意書的內容，這項福利可能會被取消。

PTT網友質疑，中國那邊的軍公教都快反了，還會拿錢給台灣嗎，「鎮江老兵表示...」、「中國自己年金都在砍了，你指望中國？」「那些中國老兵真可憐，錢拿去資敵」、「中國老兵命超賤，為共黨作惡一生換來一頓打」、「中國老兵特別下賤，錢先乖乖送給台灣軍公教」、「根據我對中國官員瞭解，大概只剩10億才會到軍公教手上」、「比老兵數量阿共更多，不給是要先鬧出民變？」「中國老兵應該會暴動吧」。

中國江蘇省鎮江市爆發「老兵怒潮」，大批退役軍人為了爭取退休撫卹，聚集在政府單位周遭請願，期間成功吸引全國各地的退役軍人加入聲援，激起外界對老兵問題的關注。《美聯社》分析指出，中國退役軍人當前年增數十萬人，中央政府卻將退役軍人安置工作「踢」給地方政府，已導致老兵維權活動近年來層出不窮，對中國國家主席習近平構成政治挑戰。