英情侶中神經毒劑 警方：曾碰觸遭汙染物品

2018-07-06 03:52

〔中央社〕英國一對情侶因接觸諾維喬克神經毒劑重病，由於一名前俄羅斯間諜今年稍早也在英國中了同一種毒劑，此案再度引發關注。警方今天表示，他們兩人是因「碰觸遭汙染物品」而中毒。

警方發布聲明說：「對由患者採取的檢體作進一步檢驗後，我們如今知道他們是因碰觸受汙染物品而接觸到這種神經毒劑。」警方表示將盡快查出汙染源。

前俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）3月在英格蘭西南部城鎮索爾茲伯里（Salisbury）遭諾維喬克毒劑（Novichok）毒害；索爾茲伯里距離週末發生的最新中毒案所在地埃姆斯伯里（Amesbury）並不遠。

倫敦指控，毒害斯克里帕爾父女的幕後元兇就是莫斯科，在又有兩名公民遭到和斯克里帕爾父女同樣的毒劑毒害後，英國內政部負責國家安全的國務大臣華勒斯（Ben Wallace）呼籲俄國提供原始毒劑的詳細資料。

不過克里姆林宮憤怒否認涉案指控，譴責英國玩弄齷齪政治遊戲，並要求英方道歉。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在記者會上表示：「我國敦促英國執法機構，不要捲入倫敦某些勢力早已展開的齷齪政治遊戲，而是最終和俄羅斯執法機關合作調查（毒害案）。」