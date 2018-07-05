鼾聲如雷？澳洲研究：恐為記憶力下降、失智症警訊

澳洲雪梨大學發布最新研究指出，打鼾大聲可能是記憶力下降、患得阿茲海默症的警訊，血液中的氧氣濃度不足恐縮小大腦體積，研究發布於《歐洲呼吸期刊》。（歐新社）

2018-07-05 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨大學（University of Sydney）發布最新研究指出，打鼾大聲可能是記憶力下降、患得阿茲海默症的警訊，血液中的氧氣濃度不足恐縮小大腦體積，研究發布於《歐洲呼吸期刊》（ERJ）。

根據《每日郵報》報導，雪梨大學科學團隊指出，患有睡眠呼吸中止症的人們，相較於常人會發出巨大的打鼾聲響，團隊找來83名志願者，記錄他們睡眠時通過鼻孔的氣流與血液中的氧氣濃度，並給予他們20分鐘記憶15道題目，測試他們能夠回想出幾道題目，再對受試者進行腦部核磁共振掃描。

團隊發現這些人中有63人具有輕微至嚴重等級的睡眠呼吸中止症狀，睡眠時血液氧氣濃度較低的人們，其大腦顳葉中的灰質區塊較小，灰質多寡被認為與記憶力強弱有關，雪梨大學腦暨心理中心的研究負責人奈史密斯（Sharon Naismith）教授認為，老年人都應進行睡眠呼吸中止症檢查。

奈史密斯教授表示，「阿茲海默症的患病風險若介於30%至50%之間，則還有許多可改善的地方，如憂鬱症、高血壓、肥胖、肥胖或吸菸，而近年來，研究人員已經體認到各式的睡眠障礙，也是引發阿茲海默症的危險因素」，他建議，若有此病症，可使用氣管裝置加以治療，防止氣管於睡眠期間縮小、關閉。

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