換位也能譜出新戀情 推特浪漫故事吸百萬人次點閱

2018-07-05 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕只是搭個飛機也可以發展出新戀情？美國一位女乘客之前在飛機上好心與另一位女子換位，讓對方能與男友坐在一起。結果這位好心的女乘客竟因此認識了坐她旁邊的男生，兩人打得火熱，最後更肩並肩一起離開機場。

綜合外媒報導，美國女網友布蕾爾（Rosey Blair）之前與男友一起搭飛機，由於兩人的訂位沒連在一起，她於是向一位女乘客提出換位要求，並開玩笑表示，女乘客搞不好可以因此找到真愛。布蕾爾將此事分享到推特，並繼續關注這位女乘客的行為舉止，在她看到女乘客開始與隔壁的男生互動後，布蕾爾就決定在推特上「直播」所見發生的事情。

從布蕾爾的推文可得知，換位的女乘客與身旁的男子從班機起飛後就聊個不停，兩人剛開始先談到彼此的職業，結果意外發現原來兩人都是對於健身相當有興趣，而且兩人正好都吃素。她們接著談到自己的家人，男乘客還將他家人的照片秀給女乘客看。

而且兩人在聊天的同時，也開始有了進一步的肢體互動，起初兩人只有手稍微碰觸到，後來兩人靠得越來越近，兩人更一起享用一份生起士料理。在兩人吃完生起士料理後，女乘客開始頻頻摸對方的手臂，還有一刻兩人更是一同離開座位上廁所，接著女子又將頭靠到男生肩上。

布蕾爾為了繼續用推特直播第一手消息時，在用完機上免費WiFi流量還後自掏腰包加買網路，然後又將手機接上行動電源充電。被觀察的兩人也越來越打得火熱，他們開始聊起了人生目標、婚姻、養小孩等更重要且認真的話題，後來兩人不只互相追蹤IG，在下飛機後更是肩並肩一起離去。

布蕾爾在推特上的直播吸引了數百萬人次的觀看，許多看直播的網友看到最後兩人一起離開後都給予祝福，「太棒了！」、「愛死這個故事了。」、「祝這對情侶好運！」、「好棒的故事」。

事後就連坐在布蕾爾前座的男生也從朋友那邊看到直播，更意外發現原來他就是直播故事中的男主角。他也幽默傳訊息給布蕾爾，表示他當時就曾懷疑，好像有人在後面偷拍他。